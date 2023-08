Ex-presidente do Flamengo pede a cabeça de Sampaoli e faz sugestão

O ex-presidente do Flamengo Kleber Leite analisou o momento do Rubro-Negro, após o empate sem gols com o Internacional. O jogo aconteceu no último sábado (26), no Rio de Janeiro, e o time carioca deixou o gramado com críticas.

O ex-mandatário rubro-negro, inicialmente, questionou a permanência de Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe e sugeriu mudança grande para melhorar.

“Este treinador (Sampaoli) não tem sintonia fina com os jogadores e muito menos com o torcedor. Mude!!! Mexa!!! Transforme!!! Seja uma opção conservadora, como por exemplo, Mano Menezes, ou uma ousada, como pinçar Filipe Luís de jogador para uma nova função”, analisou.

O trecho opinativo do ex-presidente foi divulgado no blog pessoal dele. Assim, o antigo mandatário alertou que o Rubro-Negro precisa de mudanças em sua estrutura de futebol e falou em solução rápida para “salvar a temporada”.

Leite, aliás, foi presidente do Flamengo entre 1995 e 1998 e foi vice-presidente entre 2005 e 2008. Na segunda passagem, Marcos Braz era diretor de futebol do Rubro-Negro.

O Flamengo, atualmente, está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos na tabela. O Rubro-Negro volta a campo contra o Botafogo, no sábado (2), às 21h (de Brasília).

