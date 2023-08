Danilo ‘adianta’ saída de Murillo para o Nottingham Forest

O zagueiro Murillo está cada vez mais próximo de deixar o Corinthians. O jogador tem uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra e deve deixar o Parque São Jorge nos próximos dias. Embora o Timão não confirme a saída do defensor, o ex-jogador da equipe e treinador do sub-20, Danilo, acabou entregando a venda do atleta.

Em suas redes sociais, Danilo publicou uma foto junto com diversos funcionários do Timão, além de Murillo. Na foto, o treinador desejou sorte ao zagueiro em ”sua nova caminhada”.

O Corinthians acertou na sexta-feira (25), a venda do defensor para o Nottingham Forest, da Inglaterra, que ofereceu 13 milhões de euros (R$ 69 milhões) para contratar o jogador de 21 anos. Ele sequer entra em campo nesta sábado (26), contra o Goiás, pelo Brasileirão.

O Timão detém 80% dos direitos econômicos de Murillo, ficando assim com R$ 55 milhões por uma venda nestes termos. Ainda existe a possibilidade de um bônus de mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), a ser pago futuramente no caso de metas batidas. O zagueiro também despertava o interesse de Napoli e Fiorentina, ambos da Itália, mas o assédio destes clubes não foi tão adiante.

Com 27 jogos disputados pelo Timão, Murillo se tornou uma das figuras comuns no time de Vanderlei Luxemburgo. Ele vinha como titular da zaga, ao lado de jogadores mais experientes, como Gil, que já tem uma década no clube.

Como o Corinthians ainda não confirmou a saída do jogador, a presença de Murillo, contra o Estudiantes, nesta terça-feira (29), é uma incógnita. O zagueiro treinou normalmente, mas ainda não sabe se entrará em campo na Argentina.

