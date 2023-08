São Paulo de Dorival Júnior é uma grande equipe ‘home office’

O ”home office” se tornou comum entre os brasileiros, sobretudo, após a pandemia. Muitas pessoas deixaram de frequentar suas empresas para exercer o seu trabalho no conforto de sua casa. O movimento tão comum entre a população aparenta ter chegado ao São Paulo. Afinal, a equipe vem tendo um desempenho pífio atuando longe de seus domínios, mas mantém grandes números quando joga no Morumbi.

A derrota para o América-MG, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, ressaltou o problema da equipe nesta temporada. O Tricolor Paulista ainda não venceu nenhum jogo longe do Morumbi, na competição. Além disso, o resultado mexeu com o abalo emocional da equipe, por se tratar de uma partida contra o lanterna do torneio nacional e ainda atuar com um jogador a menos.

Em dez partidas disputadas até aqui na competição nacional longe do Morumbi, o time do técnico Dorival Júnior ainda não venceu. São cinco empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento inferior a 17%. No período, são sete gols marcado e 12 sofridos. Os dados incomodaram o treinador, que cobrou uma reação da equipe na casa dos adversários.

“É preocupante porque dentro de casa nossa força é impressionante. Tínhamos que nos sentir em casa, o numero que torcedores que trouxemos aqui foi impressionante e poderíamos ter dado uma resposta um pouco melhor. Infelizmente, deixamos a desejar coletivamente falando e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é inaceitável uma situação como essa”, falou Dorival, após a partida.

Jogos fora de casa também preocupam no mata-mata

Contudo, as partidas longe do Morumbi também são uma grande preocupação para o mata-mata. Nesta quinta-feira (31), o São Paulo encara a LDU, no Morumbi, precisando reverter a derrota de 2 a 1, sofrida em Quito, no jogo de ida das quartas de final da competição. Esta não será a primeira vez que o Tricolor precisará da força da torcida para reverter um placar.

Nas oitavas da própria Sul-Americana, o São Paulo perdeu para o San Lorenzo por 1 a 0, mas conseguiu reverter no Morumbi, ao vencer por 2 a 0. Na semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor também perdeu no jogo de ida ara o Corinthians, por 2 a 1, e novamente precisou do Cícero Pompeu de Toledo para avançar a finalíssima.

A sequência de derrotas fora de casa, nos torneios de mata-mata, liga a preocupação na comissão técnica. Apesar de saber da força do Morumbi, o São Paulo não pode se apegar em ter que precisar construir o resultado em todos os jogos de volta das competições. Além disso, o Tricolor corre o risco de sofrer um revés maior, nas partidas de ida, ficando irreversível para o embate no Cícero Pompeu de Toledo.

A última vez que o São Paulo venceu fora de casa, aconteceu no dia 13 de julho. Na ocasião, a equipe de Dorival Júnior venceu o Palmeiras por 2 a 1, e avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Desde então, foram seis jogos, com cinco derrotas e um empate.

Mal como visitante, bem no Morumbi

Desde que Dorival Júnior assumiu, o Tricolor fez 17 jogos como mandante e 16 longe de sua casa, com números bem diferentes. No Morumbi, o São Paulo ostenta 74,5% de aproveitamento, número que, se transportado à tabela do Brasileirão, deixaria o time atrás apenas do líder Botafogo. Mas, fora de casa, a campanha cai para 17% dos pontos, o suficiente para ter a terceira pior campanha da Série A.

Mesmo sem vitórias, o São Paulo ainda fica à frente no quesito do que o Santos, que venceu uma vez neste Campeonato Brasileiro fora de casa: 1 a 0 no Vasco, em São Januário, na sexta rodada, no dia 14 de maio. Também em dez jogos, o Peixe tem um triunfo, um empate e oito derrotas, somando cerca de 13% de aproveitamento. O América-MG, por sua vez, é o pior visitante, com por volta de 10% dos pontos conquistados.

Dos 28 pontos somados no Campeonato Brasileiro, 23 foram conquistados no Morumbi. O próximo compromisso do São Paulo na competição é contra o Coritiba, no dia 3 de setembro, no Morumbi. Dez dias depois, o Tricolor terá a chance de, enfim, vencer a primeira fora de casa. Encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 23° rodada do torneio de pontos corridos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.