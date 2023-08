CBF define mandos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo

O São Paulo decidirá a final da Copa do Brasil 2023 contra o Flamengo em casa. Afinal, nesta segunda-feira (28), a CBF sorteou a ordem do mando de campo das partidas entre cariocas e paulistas na decisão do torneio eliminatório. O jogo de ida, portanto, vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto a volta será disputada no Morumbi, em São Paulo.

Nesta temporada, porém, a novidade está na data das finais. Diferentemente do habitual, quando anteriormente as decisões aconteciam aos meios de semana, agora os jogos serão disputados em dois domingos. A primeira partida será no dia 17 de setembro, e a volta será no dia 24, uma semana depois.

DATAS DOS JOGOS

17/09 – Flamengo x São Paulo – Maracanã

24/09 – São Paulo x Flamengo – Morumbi

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

Flamengo e São Paulo já garantiram mais R$ 30 milhões por chegarem à decisão da Copa do Brasil. Este valor é a premiação para o vice-campeão. Quem faturar o troféu, soma mais R$ 40 milhões, totalizando R$ 70 milhões.