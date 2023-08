Dorival analisa volta da Copa do Brasil no Morumbi e rechaça favoritismo do São Paulo

O técnico Dorival Jr analisou o sorteio da final da Copa do Brasil 2023, que o São Paulo decidirá em casa. O treinador do clube paulista celebrou o fato de fazer o segundo jogo no Morumbi, mas afirmou que não tem nada ganho.

Em sua quarta decisão de Copa do Brasil como treinador, Dorival busca seu terceiro título. Ele é o atual campeão, justamente com o Flamengo, que derrotou o Corinthians no ano passado. Agora, porém, o mais importante é o São Paulo erguer o troféu, nas palavras do treinador.

“Muito mais importante que uma conquista pessoal, é a conquista de um clube. Eu tenho naturalmente uma satisfação de ter feito um grande trabalho à frente do Flamengo, que hoje é um rival na competição, mas para mim o que vai marcar é mais uma disputa de final. É minha quarta final”, disse Dorival Jr.

Apesar de comemorar a chance de jogar com o apoio da torcida na partida decisiva, o treinador disse que não tem favorito para a final. Segundo Dorival, as duas equipes têm chances de título.

“O principal é que possa satisfazer o clube, que o São Paulo possa fazer a melhor final possível. Independente de ser no Maracanã ou Morumbi, não tem favoritismo. É claro que é bom fazer o segundo jogo em casa, mas o Flamengo também terá sua torcida na ida”, finalizou.

