Neymar vacila na Arábia Saudita e pode ser preso

O atacante Neymar é a maior contratação de um clube fora da Europa e já se apresentou ao Al-Hilal. Na Arábia Saudita, no entanto, ele já cometeu uma gafe que pode lhe render um período na cadeia.

Neymar ao chegar para ser recepcionado pelo seu novo clube, se apresentou com um crucifixo cravejado de diamantes. Os sites locais precisaram borrar a imagem. A explicação é que símbolos religiosos não podem ser exibidos no país islâmico. A infração pode resultar até em cadeia.

Apesar da situação, o brasileiro garante que foi bem recebido por todos e agora espera conquistar títulos em seu novo clube. ““Conquistei muito na Europa e aproveitei momentos especiais, mas sempre quis ser um jogador global”, afirmou Neymar.

Neymar chegou para o Al-Hilal por 90 milhões de Euros (R$ 483,5 milhões).

Neymar passa por trote

No último sábado(26), afinal, o principal reforço do clube árabe nesta janela de transferências participou da atividade com o elenco. Os companheiros receberam Neymar com banho de garrafas de água.

Até então, o meia treinava na academia e fazia trabalhos a parte no campo. Ele continua se recuperando de lesão na coxa direita e seguiu em Riade quando o time enfrentou o Al-Raed, fora de casa, na última quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Saudita.