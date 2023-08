Quem são os candidatos para substituir Dudu no Palmeiras?

A torcida palmeirense sofreu um duro golpe na manhã desta segunda-feira (28). Afinal, o atacante Dudu se lesionou neste domingo (27), na vitória da equipe diante do Vasco, pelo Brasileirão. O atleta passou por exames e foi diagnosticada uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Com isso, o jogador não deve mais atuar nesta temporada e desfalcará o Verdão em jogos importantes.

O camisa 7 deve passar por cirurgia nas próximas semanas e iniciar a recuperação, que não teve prazo divulgado pelo clube. Contudo, uma lesão deste nível demora de sete a nove meses para o jogador voltar aos gramados. Assim, surge a grande dúvida do torcedor e também do técnico Abel Ferreira. Quem será o substituto de Dudu?

Talismã e joia da base correm na frente

No duelo contra o Vasco, Dudu acabou substituído por Breno Lopes. O jogador, marcado pelo heroico gol do título da Libertadores de 2020, tem o respaldo de Abel Ferreira, mesmo não sendo unanimidade. Muito por conta das suas oscilações. Por exemplo, o atacante fez uma grande partida contra o Fluminense, na rodada anterior, mas não entrou bem contra o Cruz-Maltino.

Contudo, Breno Lopes é quem mais se aproxima das características de Dudu. Jogador de velocidade, o atacante tem o drible e a profundidade que o camisa 7 costuma dar nos jogos. Entretanto, seu poder de finalização e decisões no terço final de campo, ainda irritam o torcedor palmeirense.

Por outro lado, Abel Ferreira tem outra opção um pouco mais jovem. Nos últimos jogos, Dudu ficou fora da lista de relacionados por conta de uma lesão na panturrilha. Neste período, o técnico português vinha utilizando o garoto Jhon Jhon no setor. Apesar de ser substituto imediato de Raphael Veiga, o atleta agradou na posição. Assim, os dois aparecem como favoritos para ficar com a vaga do ídolo palmeirense.

Abel pode mudar esquema tático do Palmeiras

Entretanto, Abel Ferreira pode também optar por mudar o sistema ofensivo do Verdão. Atuando como centroavante, Rony costumava jogar pelas pontas antes de se acertar no Palmeiras. Assim, o treinador pode optar em colocar o camisa 10 atuando pelas beiradas e colocar um centroavante de origem na posição.

Os dois mais prováveis para entrar nesta função são Flaco López e Endrick. O argentino tem mais moral no momento, já que marcou o gol da vitória contra o Cruzeiro e vem entrando nas últimas partidas da equipe.

Ao contrário de Flaco, Endrick realmente aparenta ter caído nas prioridades de Abel. O jovem disputou pouquíssimas partidas nestes meses e aparece como uma opção pouco viável para o treinador. Contudo, não deixa de brigar por uma posição na equipe titular do Palmeiras.

Ausência de Dudu é novidade no Palmeiras

A lesão de Dudu é uma grande novidade para os torcedores e para o clube. Afinal, o jogador não tem um grande histórico de lesões e vem sendo peça constante nos últimos anos do Verdão. O atacante tem 42 jogos e pouco mais de 3.300 minutos em campo nesta temporada. Além disso, são três gols e sete assistências do atacante no ano. Apesar das pouca bolas na rede, o jogador costuma ser referência dentro de campo.

A ausência do atleta é tão incomum que Abel não tem um plano preparado para a falta do camisa 7. No lado direito, Artur herdou a posição, mas Mayke vem atuando no setor, quando precisa. Já pela esquerda, o treinador nunca acertou um substituto imediato para o atleta. Agora, o treinador terá que mostrar novamente o motivo de ser um dos grandes ídolos do clube e conseguir manter o time fluindo, sem uma das suas principais peças de engrenagem.

