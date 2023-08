Após derrota, Cruzeiro fecha agosto sem vitórias e questionamentos em Pepa

O Cruzeiro perdeu para o Grêmio, por 3 a 0, no Rio Grande do Sul, nesse domingo (27). A queda diante do time de Porto Alegre decretou uma crise interna na Raposa e vários questionamentos ao trabalho de Pepa.

O time celeste fechou o mês de agosto sem qualquer vitória. Foram quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas. Entre esses jogos, vale destacar os empates com o Botafogo e Corinthians, ambos em casa. Além disso, foram duas derrotas fora, para Palmeiras e Grêmio.

Para piorar a situação, além de não vencer em agosto, a Raposa passou o mês inteiro e marcou somente um gol, feito sobre o Corinthians, no empate por 1 a 1. O gol foi anotado por Rafael Papagaio. O último triunfo do Cruzeiro aconteceu diante do Vasco, no Rio de Janeiro, há quase dois meses. A vitória ocorreu no dia 8 de julho. De lá pra cá, foram sete jogos, sendo quatro empates e três derrotas.

Os problemas do Cruzeiro, no entanto, começam a refletir no trabalho feito por Pepa. O técnico português vive momento de questionamentos por parte da torcida. O Cruzeiro, afinal, volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa tem atualmente 25 pontos, na 12ª posição da tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.