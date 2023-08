Calleri não crava favoritismo ao São Paulo após sorteio da final da Copa do Brasil

O São Paulo vai fazer o segundo jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi, mas isso não é um indicativo de favoritismo ao time paulista. Pelo menos é o que garantiu o atacante Jonathan Calleri após o sorteio realizado na sede da CBF nesta segunda-feira. Para o argentino, serão duas grandes partidas com grandes duas festas das torcidas.

“Ainda falta muito tempo. É muito difícil falar sobre favoritismo e que um time está melhor que o outro. Quando entram em campo os dois times dão o melhor. O Maracanã vai estar lotado e vai ser uma festa bonita. No Morumbi também vai ser assim. Espero que seja uma grande final e que a gente possa ser campeão”, disse o camisa 9.

O centroavante tricolor disse que o São Paulo está pronto e lembrou que o clube veio desde fases anteriores. Calleri lembrou ainda que para chegar na final foi preciso eliminar rivais como Palmeiras e Corinthians, mas que só isso não será suficiente para bater o Flamengo.

“Nós viemos de um pouco antes na competição, mas eliminamos Palmeiras e Corinthians, que são dois grandes times. Temos o sonho de conquistar esse título inédito para o clube, mas vamos ter que trabalhar e muito para isso”, finalizou.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nos dias 17 e 24 de setembro pela final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no Maracanã, enquanto o segundo será no Morumbi.

