Atlético dá notícia importante para o técnico Felipão

O técnico Luiz Felipe Scolari pode ter um problema a menos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Após a vitória do Atlético sobre o Santos, por 2 a 0, domingo (27), na estreia da Arena MRV, o treinador recebeu uma importante notícia.

O meia Matías Zaracho iniciou o processo de transição entre o departamento médico e o campo e pode ser uma das novidades para o jogo contra o Athletico, no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), em Curitiba.

Zaracho sofreu uma lesão muscular na coxa direita e estava afastado há cinco jogos, sendo três vitórias, um empate e uma derrota. Ele se lesionou no primeiro tempo do jogo de ida contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa Libertadores, no início deste mês.

Aliás, vale ressaltar que é a terceira lesão do jogador na temporada. Ele começou o ano e já foi para o departamento médico. A estreia, portanto, foi somente em fevereiro, durante o Campeonato Mineiro. No entanto, em julho também sofreu uma lesão na coxa.

Agora o departamento médico do Atlético ainda tem o zagueiro Igor Rabello e o meia Hyoran, ambos com lesões musculares.

A vitória sobre o Peixe, nesse domingo, na Arena MRV, deixou o Galo na 9ª colocação, com 30 pontos, a seis pontos do G4. O Athletico, afinal, tem 33 pontos e está na sétima colocação.

