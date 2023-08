Zé Gabriel recebe terceiro amarelo e não pega o Bahia; Payet pode estrear

O Vasco já tem um desfalque certo para o jogo contra o Bahia, domingo (3), às 18h30, na Arena Fonte Nova. Afinal, o volante Zé Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras, fora de casa, e cumpre suspensão automática. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz tem o reforço do zagueiro Léo, que volta ao time, e provavelmente vai promover a estreia do astro francês Dimitri Payet.

No caso de Zé Gabriel, que foi titular por três partidas consecutivas, a tendência é que Jair retorne. O camisa 8 perdeu espaço com a nova comissão técnica, após uma lesão e a sequência de atuações ruins. Outra opção é o jovem Barros, que ainda não teve oportunidade desde que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o Flamengo, em junho.

No sistema defensivo, Ramón Díaz terá o retorno do zagueiro Léo, que estava suspenso no revés para o Alviverde. Com isso, o argentino optou por escalar o experiente Maicon para formar a dupla de zaga com Medel diante do vice-líder.

ESTREIA DO CAMISA 10

No confronto deste domingo, deve acontecer a tão aguardada estreia da Dimitri Payet. O francês foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última sexta (25), porém não esteve em campo contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Aliás, o jogador havia recebido um gancho de três jogos pela Federação Francesa de Futebol. Na época em que defendia o Olympique de Marselha, o atleta acertou um tapa em um auxiliar técnico do Lens. O fato aconteceu no confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês, e o meia já cumpriu duas das três partidas de suspensão.

Sendo assim, Payet terá mais uma semana para recuperar a forma física, visto que estava de férias antes de desembarcar no Rio de Janeiro. Aos 36 anos, o craque é o principal reforço do Cruz-Maltino na última janela de transferência, sobretudo por ocupar um setor carente do elenco, na articulação das jogadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.