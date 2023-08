Boca Juniors faz trabalho intensivo por ‘reforço’ na Libertadores

Apesar do Boca Juniors ter perdido no fim de semana para o Sarmimento Junín, na Copa da Liga Profissional, o clima no Xeneize é de foco total nas quartas de final da Libertadores, diante do Racing. Algo que passa, diretamente, pelo intenso trabalho que visa a recuperação do jovem atacante Valentín Barco.

Diagnosticado com uma distensão no músculo da região do quadril, contraída justamente após dura entrada de Tobías Rubio, no duelo de ida contra o clube de Avellaneda, os trabalhos com Barco tem sido voltados em caráter exclusivo para sua recuperação desde o dia seguinte ao embate em La Bombonera.

Com o passar dos dias, o panorama inicialmente pessimista sobre a sua presença em campo começa a ganhar nova forma diante da reação apresentada pelo avante de 19 anos. Sendo que, neste momento, é provável que ele esteja, pelo menos, na lista de relacionados para o compromisso da próxima quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Cilindro.

Por conta do caráter de incerteza sobre Valentín Barco, opções estão sendo analisadas pela comissão técnica do Boca Juniors para a impossibilidade de contar com o jovem atacante ao lado de Edinson Cavani.

Neste momento, essa briga estaria entre nomes com estilo de segundo atacante (Exequiel Zeballos e Lucas Janson) ou mesmo de maior força física e presença de área, caso de Miguel Merentiel.