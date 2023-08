Malcom marca e homenageia Neymar, e Al-Hilal vence o Al-Ettifaq

O Al-Hilal venceu mais uma no Campeonato Saudita. Nesta segunda-feira, pela quarta rodada do torneio nacional, a equipe de Jorge Jesus bateu o Al-Ettifaq no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Malcom e Salem Al-Dawsari.

Com o resultado, os Azuis chegaram aos dez pontos e seguem invictos na competição. O clube está vice-liderança, a dois pontos do líder Al-Ittihad, mas pode perder a posição. Nesta terça-feira, o Al-Ahli, que tem nove pontos, entra em campo no encerramento da rodada. O Al-Ettifaq, por sua vez, perdeu a primeira no torneio e segue com sete pontos, ainda lutando na parte de cima da tabela.

PREOCUPAÇÃO

Um dos principais nomes do Al-Ettifaq, o brasileiro Vitinho se lesionou no início da partida e precisou deixar a partida. O ex-jogador do Flamengo sentiu dores na coxa, foi substituído por Al-Kuwaykibi e viu o restante da partida no banco de reservas. O camisa 27 precisou do auxílio de muletas para andar após o intervalo.

HOMENAGEM A NEYMAR

O Al-Hilal abriu o marcador 24 minutos com o brasileiro Malcom. Mitrovic recebeu na área após lateral cobrado com força e desviou de cabeça para o ex-jogador do Zenit. Em chute forte e cruzado, o camisa 77 abriu o marcador e comemorou o gol em homenagem a Neymar. Principal contratação do clube para a temporada, o ex-PSG está lesionado e ainda não estreou.

GOLAÇO

Ainda na etapa inicial, o time comandado por Jorge Jesus ampliou o marcador. Aos 41, em jogada pela direita, Mitrovic recebeu de Saud Abdulhamid e escorou para Malcom. O brasileiro finalizou, mas a bola bateu na defesa e sobrou na entrada da área. De primeira, Salem Al-Dawsari, grande ídolo da torcida do Al-Hilal, pegou bonito na bola e chutou com estilo no canto do goleiro Paulo Victor para fazer o segundo.

TIROU O PÉ

No segundo tempo, o Al-Hilal tirou o pé do acelerador e passou a administrar a vantagem. O time de Jorge Jesus até chegou a balançar as redes com Abdullah Al-Hamdan nos minutos finais pegando rebote de cabeçada de Mitrovic, mas o gol não valeu. O VAR checou o lance e pegou impedimento do centroavante sérvio.

SEQUÊNCIA

Al-Hilal e Al-Ettifaq voltam a campo pelo Campeonato Saudita no fim de semana. O time de Jorge Jesus encara o Al-Ittihad, na sexta-feira, fora, de casa. O time de Steven Gerrard, por sua vez, tem compromisso com o Dhamk, no sábado, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.