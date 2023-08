Roma acerta contratação por empréstimo de Lukaku

A Roma acertou a contratação do atacante Romelu Lukaku, de 30 anos. Embora o clube não tenha confirmado a transferências, diversos veículos da imprensa italiana confirmaram o acerto do clube da capital com o Chelsea, detentor dos direitos econômicos do jogador. Além disso, os Blues devem receber aproximadamente 5,8 milhões de euros (R$ 30,4 milhões) pelo empréstimo até o final da temporada 2023/24.

Lukaku é esperado para desembarcar em Roma nesta terça-feira (29), quando irá passar por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo. Além disso, conforme informações da imprensa italiana, o atacante belga vai receber cerca de 7,5 milhões de euros de salário anual.

O CEO do clube da Itália, Lina Souloukou, e a chefe do setor de contabilidade, Anna Rabuano, foram até Londres nesta segunda-feira para fechar os últimos detalhes em reunião que também contou com a presença de Dan Friedkin, proprietário da Roma.

Real Madrid confirma lesão muscular em Vini Jr

Romelu Lukaku tem contrato com o Chelsea até junho de 2026 e ainda não fez um jogo sequer na temporada, oficial ou amistoso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.