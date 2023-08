Técnico campeão do mundo com a Argentina é internado após acidente

Aos 84 anos de idade, o ex-jogador e treinador César Luis Menotti, campeão como técnico da Argentina na Copa do Mundo de 1978, sofreu um acidente doméstico e acabou sendo internado em caráter de urgência na cidade de Buenos Aires.

De acordo com familiares, o fato ocorreu na noite do último domingo (27) e a decisão, de imediato, foi levá-lo para uma unidade de saúde sem esperar muito tempo.

Devido a sua idade avançada, o entendimento das pessoas mais próximas de Menotti é que, apesar de inicialmente não haver problemas aparentes, ele precisava de exames mais específicos para entender sua real situação.

Apesar do susto, foi informado a imprensa local que tudo não passou de um ‘susto’ e o ex-treinador não corre risco. Mesmo assim, ele permanecerá em caráter de observação por conta do protocolo de monitoramento e, caso não haja maiores problemas, deve receber alta nos próximos dias.

A icônica figura do futebol argentino, além de ter sido campeão na Copa que foi disputada em solo portenho, segue com ligação junto ao futebol do país. Isso porque, desde 2019, ele exerce o cargo de Diretor de Seleções Nacionais, vendo a Argentina conquistar três troféus (Copa América, Finalissíma e a Copa do Mundo no Qatar) desde o início de sua gestão.