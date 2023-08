Inter de Milão bate Cagliari e vence mais uma no Italiano

A Inter de Milão segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (28), o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi fez um grande primeiro tempo e venceu o Cagliari por 2 a 0, fora de casa, na partida de encerramento da segunda rodada da competição. Assim, Dumfries e Lautaro Martínez balançaram a rede na primeira etapa e confirmaram o triunfo na ilha de Sardenha.

Dessa maneira, o atacante Lautaro Martínez chegou a três gols nos primeiros dois jogos do Campeonato Italiano e se coloca como um dos grandes candidatos ao posto de artilheiro da competição.

Ao mesmo tempo, a Inter de Milão aparece em terceiro na tabela de classificação e chegou aos mesmos seis pontos de Milan e Napoli. Além disso, é a primeira vez na história que a Inter de Milão começa cinco edições do Campeonato Italiano seguidas com duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

Roma acerta contratação por empréstimo de Lukaku

Por outro lado, o Cagliari ainda não venceu nesta edição do Campeonato Italiano e segue na 15ª posição, com apenas um ponto conquistado no empate fora de casa contra o Torino, na partida de estreia das equipes na competição.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (26/08):

Frosinone 2×1 Atalanta

Monza 2×0 Empoli

Verona 2×1 Roma

Milan 4×1 Torino

Domingo (27/08):

Juventus 1×1 Bologna

Fiorentina 2×2 Lecce

Lazio 0x1 Genoa

Napoli 2×0 Sassuolo

Salernitana 1×1 Udinese

Segunda-feira (29/08):

Cagliari 0x2 Inter de Milão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.