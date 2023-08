Roger Martínez deve começar no banco em confronto decisivo da Libertadores

Enquanto o teor de incerteza paira sobre o lado do Boca Juniors para ter Valentín Barco contra o Racing, o lado da Academia apresenta tom de maior confiança em relação a presença de Roger Martínez visando o confronto decisivo nas quartas de final da Libertadores.

O atacante colombiano se machucou no duelo onde a representação de Avellaneda virou o cenário contra o Atlético Nacional, ainda pelas oitavas de final, onde o 3 a 0 colocou os racinguistas justamente diante do Boca. Não à toa, ele sequer esteve entre os relacionados no encontro da última semana, em La Bombonera.

Desta forma, o problema muscular na perna direita do atleta de 29 anos de idade, no dia 10 de agosto, o colocou em um processo de recuperação que resultaria em sua presença, inicialmente, no banco de reservas do Cilindro na próxima quarta-feira (30).

A ideia do técnico Fernando Gago é manter a base do time que conseguiu o empate por 0 a 0 como visitante, cenário que permite a classificação do Racing, com qualquer vitória, a semifinal da Libertadores. Diante disso, a expectativa é de que o avante cafetero esteja na condição de ser utilizado somente se o contexto do confronto for muito favorável ou mesmo exigir maior ‘poder de fogo’ no sistema ofensivo.