Atlético de Madrid aplica goleada de 7 a 0 no Espanhol

O Atlético de Madrid deu show no Campeonato Espanhol na tarde desta segunda-feira (28). Os Colchoneros atropelaram o Rayo Vallecano fora de casa e conquistaram os três pontos com uma goleada histórica por 7 a 0 na partida de encerramento da terceira rodada da LaLiga. Os gols foram marcados por Griezmann, Depay, Molina, Morata (duas vezes), Ángel Correa e Llorente.

Além disso, a partida também serviu para o brasileiro Samuel Lino ganhar alguns minutos com a camisa do Atlético no Campeonato Espanhol. Assim, o atacante entrou na vaga de Carrasco na reta final da partida.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid assumiu a vice-liderança isolada do Campeonato Espanhol e agora é detentor do melhor ataque da competição. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Diego Simeone sofreu apenas um gol nas três primeiras rodadas.

Real Madrid confirma lesão muscular em Vini Jr

Assim, mesmo com a invencibilidade e sete pontos somados, o Atlético está atrás apenas do rival Real Madrid, que por sua vez tem nove pontos e 100% de aproveitamento. Por fim, Girona e Barcelona completam o G4 do Campeonato Espanhol.

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (25/08):

Las Palmas 0x0 Real Sociedad

Celta de Vigo 0x1 Real Madrid

Sábado (26/08):

Cádiz 1×1 Almería

Granada 3×2 Mallorca

Sevilla 1×2 Girona

Domingo (27/08):

Villarreal 3×4 Barcelona

Valencia 1×2 Osasuna

Athletic Bilbao 4×2 Betis

Segunda-feira (28/08):

Getafe 1×0 Alavés

Rayo Vallecano 0x7 Atlético de Madrid

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.