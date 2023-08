Vitão tem lesão confirmada e desfalca Inter contra Bolívar

O Internacional confirmou nesta segunda-feira (28) uma lesão muscular na coxa direita do zagueiro Vitão. A previsão de recuperação é de aproximadamente três a quatro semanas. Ele já está fora de partida de volta, na próxima terça-feira, contra o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores. Nico Hernández, assim, deverá ser o substituto.

A comissão técnica do Internacional, provavelmente, só poderá contar com Vitão para a primeira partida da semifinal. Isso, claro, se o time passar pelo Bolívar. As partidas, no entanto, já foram marcadas para serem disputadas entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro.

Contra o Flamengo, sábado passado, o zagueiro começou no banco de reservas. Ele entrou em campo na metade do segundo tempo no lugar de Hugo Mallo. Perto do fim da partida, Vitão deixou o gramado, mas não houve substituição porque o time já tinha feito as cinco alterações. Caso Nico Hernández entre na equipe, Mercado irá para o lado direito. Se acaso a escolha do técnico for por Igor Gomes, substituto imediato de Vitão, o argentino segue no miolo de zaga.

O time participou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, do último treino antes da partida contra o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores.

