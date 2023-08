Panathinaikos x Braga: escalações e onde assistir

As últimas seis vagas para a fase de grupos da Champions 2023/24 começam a ser definidas nesta terça-feira (29). Panathinaikos e Braga se enfrentam às 16h, no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, pela partida de volta da última fase dos playoffs da principal competição de clubes do planeta. O clube português terá a vantagem do empate fora de casa para confirmar a classificação depois de um triunfo por 2 a 1 no duelo de ida, em Portugal.

No jogo de ida, disputado no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, os donos da casa venceram com gols de Abel Ruiz e Álvaro Djaló. Nos minutos finais, Daniel Mancini diminuiu para os gregos e deixou a equipe com esperanças de classificação.

Ao mesmo tempo, o Braga terá um desfalque importante de última hora. Al Musrati, lesionado, é a grande baixa da lista de relacionados pelo técnico Artur Jorge para a partida na Grécia. Mas, o meia João Moutinho, reforço mais recente do clube português, embarcou com a delegação para Atenas.

Por outro lado, o Panathinaikos poderá contar com a participação do brasileiro Willian Arão, ex-Flamengo, contratado pelo clube grego nesta janela de transferências.

Outros jogos desta terça-feira

Além disso, outras duas vagas também serão definidas nesta terça-feira. Young Boys, da Turquia, recebe o Maccabi Haifa, de Israel. Dessa maneira, quem vencer este confronto na casa dos turcos garante a classificação depois de um empate sem gols na partida de ida.

Por outro lado, o Galatasaray terá a vantagem do empate para eliminar o Molde e conquistar a tão sonhada vaga. Os turcos venceram a partida de ida por 3 a 2, fora de casa, e terão a oportunidade de contar com o apoio de seus torcedores para carimbar o passaporte para a fase de grupos da Champions.

Panathinaikos x Braga

Última fase dos Playoffs da Champions (volta)

Data e horário: terça-feira, 29/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia

Panathinaikos: Brignoli; Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson e Juankar; Ruben Perez, Willian Arão, Bernard, Djuricic, Verbic; Sporar. Técnico: Ivan Jovannovic

Braga: Matheus; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Saatçi e C. Borja; Al Musrati, Vitor Carvalho, Ricardo Horta, André Horta e Bruma; Abel Ruiz. Técnico: Artur Jorge

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

