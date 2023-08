Dudu desabafa após lesão no Palmeiras: ‘Tristeza e angústia’

“Agradeço por todas as mensagens de carinho que vocês estão me mandando. Podem ter certeza de que esse amor e apoio de cada um de vocês são fundamentais para eu me motivar, ainda mais, e me recuperar o mais rápido e melhor possível!!! Muito obrigado a todos e Deus no comando!”, encerrou.

Uma publicação compartilhada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu)

Na atual temporada, Dudu disputou 42 partidas, superando os 3 mil minutos em campo. Foram três gols e sete assistências do atacante palmeirense.

