Benzema sofre lesão em vitória do Al-Ittihad na Liga Saudita

O Al-Ittihad venceu o Al Wehda por 3 a 0 nesta segunda-feira (28) e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita após a quarta rodada da competição. Mas, apesar da liderança isolada, o clube lamentou a lesão de Karim Benzema, estrela do time, que precisou ser substituído aos 42 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava com o placar zerado. Romarinho, Jota (que substituiu o craque francês) e Igor Coronado anotaram os gols do atual campeão nacional.

Dessa maneira, os brasileiros foram fundamentais para levar o time ao quarto triunfo consecutivo no Campeonato Saudita, sendo 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Ao mesmo tempo, o Al-Ittihad ainda não divulgou detalhes da lesão de Benzema. O atacante deixou o campo com dores na coxa esquerda e recebeu atendimento médico ainda no banco de reservas do King Abdul Aziz Stadium, em Meca, na Arábia Saudita.

Por fim, o próximo desafio do Al-Ittihad será contra o Al-Hilal, que ainda vive na expectativa pela estreia de Neymar. No entanto, os atuais campeões provavelmente não poderão contar com o craque francês para o duelo.

