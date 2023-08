Fábio Santos cobra postura diferente na Argentina para não repetir eliminação

Fábio Santos espera que o Corinthians não repita diante do Estudiantes nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, os mesmos erros apresentados na eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil.

O lateral-esquerdo afirmou que a equipe tem a obrigação de “aprender com os erros” e cobrou uma nova postura para que o Timão alcance a classificação para a semifinal da Sul-Americana.

“Sabemos da dificuldade que é jogar sempre contra esses times argentinos. Aliás, tivemos uma experiência não satisfatória agora na Copa do Brasil (contra o São Paulo). Portanto, é aprender com os erros para termos uma postura diferente e voltar com essa classificação”, iniciou o jogador, que assegurou o foco alvinegro no torneio continental:

“Sempre tratamos (a Sul-Americana) com importância. Estávamos focados também na Copa do Brasil, mas é uma competição que não podemos desmerecer jamais”.

O lateral-esquerdo também destacou a nova chance de chegar a uma final pelo clube.

Os comandados de Vanderlei Luxemburgo derrotaram por 1 a 0 o Estudiantes no duelo de ida das quartas de final da Sul-Americana, na Neo Química Arena. O Timão busca chegar à sua primeira decisão do torneio continental. A melhor campanha alvinegra ocorreu em 2019, quando foi semifinalista.

