Corinthians não aceita proposta do West Ham por Yuri Alberto

O Corinthians recusou a proposta do West Ham (ING) pelo atacante Yuri Alberto. Os ingleses estavam dispostos a desembolsar 18 milhões de euros (por 60% dos direitos econômicos) para finalizar o negócio. A informação da negativa é da “Gazeta Esportiva”.

A conta seria dividida assim. O Timão ficaria com metade dos 18 milhões de euros — cerca de R$ 47,5 milhões — venderia 30% e manteria outros 20%. O Zenit, da Rússia, tem a outra metade, e também venderia 30%. O Alvinegro, porém, não ficou satisfeito com os valores e as partes não avançaram nas conversas iniciais.

Yuri Alberto, de 22 anos, se tornou o artilheiro do Corinthians em 2023, desde que Róger Guedes deixou o clube para jogar no Qatar. Ao todo, são 10 gols em 45 partidas, sendo a grande referência no ataque. Ele esteve em campo em 28 oportunidades desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que soma 32 jogos.

Diretoria evita (mais uma) saída

Além de Róger Guedes, citado anteriormente, a diretoria também acertou a saída do jovem Adson, que vai defender o Nantes, da França.

Aliás, o Corinthians encaminhou a saída do zagueiro Murillo, para o Nottingham Forest, também da Inglaterra. Em contrapartida, o Alvinegro acertou a chegada do meia Rojas, que estava no Racing, da Argentina.

Corinthians busca vaga na semifinal

Com Yuri Alberto, o Corinthians volta a campo nesta terça-feira para buscar uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Alvinegro venceu o primeiro duelo contra o Estudiantes, da Argentina, e pode até empatar que avança à próxima fase.

Um possível time nesta terça: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Caetano (Lucas Veríssimo) e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matias Rojas, Yuri Alberto e Romero (Wesley).

