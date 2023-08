Estudiantes x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Estudiantes nesta terça-feira (27), em La Plata, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena e joga pelo empate para avançar. Por outro lado, o time argentino precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou por dois tentos para se classificar de forma direta.

Como chega o Estudiantes?

O time argentino deve ter apenas um desfalque para o embate. Afinal, o lateral-direito Leonardo Godoy está no departamento médico e não deve ter condições de atuar nesta terça-feira. Assim, Benedetti deve entrar no lugar do titular e iniciar a partida. Por fim, o time deve ser o mesmo que enfrentou Corinthians na Neo Química Arena. Com destaque para o centroavante Mauro Boselli, que coleciona uma passagem no Timão.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo também tem suas dúvidas. Contudo, a principal delas é a do zagueiro Murillo. Afinal, o jogador está encaminhado para ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra e sua participação no jogo é uma incógnita. Lucas Veríssimo seria o substituto imediato. Além disso, o treinador também deixa aberto uma vaga no ataque. Guilherme Biro vem sendo titular, mas Gustavo Mosquito pode ser a grande surpresa na escalação inicial.

ESTUDIANTES-ARG x CORINTHIANS

Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 29/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

ESTUDIANTES: Andújar; Mancuso, Lollo, Santiago Núñez e Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo (Caetano) e Fábio Santos; Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Guilherme Biro (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

