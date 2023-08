CBF divulga datas e horários dos jogos do quadrangular da Série C

A CBF divulgou na noite desta segunda-feira a tabela do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O calendário, inclusive, já tem jogos programados para o fim de semana.

Oito equipes seguem na disputa pelo acesso: Amazonas, Botafogo-PB, Brusque, Operário-PR, São Bernardo, São José-RS, Paysandu e Volta Redonda.

Os oito clubes foram divididos em dois grupos de quatro. Eles se enfrentarão em turno e returno – somando seis jogos para cada equipe.

Grupo B

Operário (1ª)

Brusque (4ª)

São José (5ª)

São Bernardo (8ª)

Grupo C

Volta Redonda (2ª)

Amazonas (3ª)

Botafogo-PB (6ª)

Paysandu (7ª)

Os dois clubes mais bem pontuados de cada grupo garantem o acesso à Série B. A final será disputada entre os primeiros colocados de cada grupo.

Datas e horários do quadrangular da Série C

1ª rodada

Grupo B

02/09 – 16h – São José-RS x Brusque-SC (Francisco Novelleto – Porto Alegre)

03/09 – 16h – São Bernardo-SP x Operário-PR (Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo)

Grupo C

02/09 – 19h – Botafogo-PB x Amazonas-AM (Almeidão – João Pessoa)

03/09 – 19h – Paysandu-PA x Volta Redonda-RJ (Curuzu – Belém)

2ª rodada

Grupo B

09/09 – 19h – Brusque-SP x Volta Redonda-RJ (Augusto Bauer – Brusque)

10/09 – 16h – Operário-PR x São José-RS (Germano Kruger – Ponta Grossa)

Grupo C

10/09 – 19h – Volta Redonda-RJ x Botafogo-PB (Raulino de Oliveira – Volta Redonda)

09/09 – 16h30 – Amazonas-AM x Paysandu-PA (Arena da Amazônia – Manaus)

3ª rodada

Grupo B

16/09 – 16h – São Bernardo-SP x São José-RS (Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo)

17/09 – 19h – Brusque-SC x Operário-PR (Augusto Bauer – Brusque)

Grupo C

16/09 – 18h – Amazonas-AM x Volta Redonda-RJ (Arena da Amazônia – Manaus)

17/09 – 16h – Paysandu-PA x Botafogo-PB (Mangueirão – Belém)

4ª rodada

Grupo B

23/09 – 16h – São José-RS x São Bernardo-SP (Francisco Novelleto – Porto Alegre)

23/09 – 19h – Operário-PR x Brusque-SC (Germano Kruger – Ponta Grossa)

Grupo C

23/09 – 16h – Botafogo-PB x Paysandu-PA (Almeidão – João Pessoa)

23/09 – 19h – Volta Redonda-RJ x Amazonas-AM (Raulino de Oliveira – Volta Redonda)

5ª rodada

Grupo B

30/09 – 16h – São Bernardo-SP x Brusque-SC (Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo)

01/10 – 16h – São José-RS x Operário-PR (Francisco Novelleto – Porto Alegre)

Grupo C

30/09 – 19h – Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ (Almeidão – João Pessoa)

01/10 – 19h – Paysandu-PA x Amazonas-AM (Mangueirão – Belém)

6ª rodada

Grupo B

08/10 – 16h – Brusque-SC x São José-RS (Augusto Bauer – Brusque)

08/10 – 16h – Operário-PR x São Bernardo-SP (Germano Kruger – Ponta Grossa)

Grupo C

07/10 – 18h – Volta Redonda-RJ x Paysandu-PA (Raulino de Oliveira – Volta Redonda)

07/10 – 18h – Amazonas-AM x Botafogo-PB (Arena da Amazônia – Manaus)

Final da Série C

15/10 – domingo (vencedor do Grupo B ou C x vencedor do Grupo B ou C)

22/10 – domingo (vencedor do Grupo C ou B x vencedor do Grupo C ou B)

