Soteldo trata entorse no Santos e se esforça para jogar contra o América-MG

O Santos iniciou na tarde desta segunda-feira (28) a preparação para o jogo diante do América-MG, no próximo domingo. O duelo vale muito para ambos os times, já que é uma briga direta contra o rebaixamento. O elenco fez atividades no CT Rei Pelé, com titulares em um regenerativo na academia e reservas treinando em campo reduzido.

Quem também esteve presente foi o atacante Soteldo, que segue se recuperando de entorse no tornozelo esquerdo, ocorrido no último sábado durante um treino.

Exames descartaram, ainda no sábado, uma lesão ligamentar. Nesta segunda-feira, o camisa 10 deu continuidade ao tratamento dentro da academia do CT. O departamento médico do clube, aliás, espera recuperar o venezuelano para que fique disponível para a partida no fim de semana.

Desfalques para próximo jogo

O elenco santista terá folga nesta terça-feira e retoma as atividades na quarta. A semana, portanto, será livre para treinamentos. Contra o América-MG, no domingo, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com o volante Dodi e com o atacante Lucas Braga, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo diante do Galo. Entretanto, o zagueiro Joaquim cumpriu suspensão e retorna ao time.

O Santos abre o Z4 do Campeonato Brasileiro, na 17ª posição, com 21 pontos, enquanto o América-MG ocupa a lanterna, com 13 apenas 13 somados. Os times se enfrentam pela 22ª rodada da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.