Conmebol denuncia Fluminense por causa do gramado do Maracanã

Depois do Flamengo, agora é vez do Fluminense ficar na mira da Conmebol por causa do gramado do Maracanã. O clube recebeu uma denúncia, por parte da entidade, pelo mau estado do campo no jogo contra o Olimpia, na última quinta-feira (24), pela Libertadores. Na altura, de fato, o piso demonstrou algumas irregularidades e foi fortemente criticado.

a

Oficialmente, a Conmebol abriu o que chama de ‘Expediente Disciplinar’ contra o Fluminense. Assim, o Tricolor pode até receber uma multa. Anteriormente, o Atlético-MG teve que pagar 10 mil dólares (R$ 49 mil) pelo mau estado do campo no Mineiro. O Flamengo também foi notificado pela entidade, mas recebeu apenas uma advertência.

Atualmente, o Maracanã está fechado justamente para tratamento de seu gramado. O Flu só poderá voltar a jogar nele no dia 19, após a data Fifa, para enfrentar o Vasco da Gama, pelo Brasileirão. Ates disso, ele deve reabrir para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo. Nesta quinta, o Flu vai ao Paraguai para decidir uma vaga na semifinal da Libertadores, contra o Olimpia.

