Ruim para os dois: Botafogo-SP e ABC empatam e ampliam jejum na Série B

Botafogo-SP e ABC empataram sem gols na noite fria desta segunda-feira (28), no Estádio Santa Cruz. A partida encerrou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo fraco, os times se movimentaram mais na etapa final, porém os erros em larga escala de ambos os lados impediram os gols.

O resultado amplia o jejum das duas equipes na competição. Com mais um empate, o Tricolor de Ribeirão Preto atinge sequência de sete jogos sem vencer e aparece na 12ª colocação, agora com 34 pontos. O Alvinegro potiguar, por outro lado, permanece na lanterna com 15 pontos e não sabe o que é triunfar há dez partidas.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro

Na próxima rodada, o Botafogo-SP recebe o vice-líder Sport no domingo, às 18h, enquanto o ABC, que também joga em seus domínios, enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado, às 17h. Todos os horários são de Brasília.

Jogos da 25ª rodada

Terça-feira (22/8)

Mirassol 0x1 Juventude

Criciúma 1×0 Novorizontino

Sexta-feira (25/8)

Ponte Preta 1×0 Londrina

Sport 1×2 Ituano

Sábado (26/8)

Sampaio Corrêa 1×1 Guarani

Tombense 2×2 Ceará

CRB 1×0 Novorizontino

Domingo (27/8)

Chapecoense 0x0 Avaí

Atlético-GO 0x0 Vitória

Segunda-feira (28/8)

Botafogo-SP 0x0 ABC

