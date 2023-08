Nos acréscimos, Porto vira sobre o Rio Ave e permanece 100%

Foi com uma boa dose de drama que o Porto bateu o Rio Ave, nesta segunda-feira (28), pela terceira rodada do Campeonato Português. Após estar perdendo por 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, os Dragões reagiram e, com dois gols nos acréscimos, conseguiram a virada para manter a liderança e os 100% de aproveitamento na competição.

O primeiro tempo em Vila do Conde foi amarrado e com poucas chances claras. O jogo só foi esquentar mesmo na segunda etapa, quando o Rio Ave teve um pênalti a seu favor. Na cobrança, Costinha bateu bem e abriu o placar. A partir de então, o Porto foi para o ataque, atraído pelo time da casa, mas perdeu muitas chances. Os donos da casa, ademais, procuraram ganhar tempo sempre que podiam.

Até que, aos 45, foi o Porto que teve um pênalti. O brasileiro Galeno deslocou o compatriota Magrão, do Rio Ave, para empatar. E a pressão contínua deu certo três minutos depois, quando André Franco bateu escanteio e Marcano desviou para a rede, mesmo com muita reclamação dos anfitriões, para virar o jogo. Dessa forma, os portistas seguem na liderança dividida do campeonato, com Vitória de Guimarães e Sporting.

