Globo vai transmitir 81 dos 90 jogos das eliminatórias da Copa 2026

A Globo anunciou nesta segunda-feira (28) que irá transmitir 81 dos 90 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Além das partidas da seleção brasileira em casa, a emissora carioca terá ainda na sua programação: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru e Venezuela (como mandantes).

A emissora destacou ainda que todos os jogos serão exigidos pelo sportv, com exclusividade. A TV Globo, portanto, irá transmitir quando a seleção brasileira estiver em campo pela competição continental.

As partidas da Bolívia, em casa, serão ausências na programação da Globo durante a campanha das eliminatórias, conforme divulgado. A federação local informou recentemente, inclusive, que fará as exibições em canal próprio.

As primeiras exibições vão acontecer em 7 de setembro no sportv, com Paraguai x Peru, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador.

O Brasil, aliás, entra em campo no dia 8 de setembro para enfrentar a Bolívia, no Mangueirão, em Belém — o jogo também será transmitido pela TV Globo.

Sete vagas para a Copa de 2026

A América do Sul terá direito a sete vagas na próxima Copa do Mundo, que terá Canadá, Estados Unidos e México como anfitriões. O torneio de 2026 contará com 48 seleções – o maior da história. Assim, seis vagas serão diretas para os primeiros colocados na classificação e a sétima vaga será decidida em repescagem.

