Gabigol curte publicações com críticas à diretoria do Flamengo

O clima entre Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a diretoria do Flamengo não parece ser dos mais harmônicos. Nesta segunda-feira (28), o camisa 10 curtiu duas postagens na rede social Twitter (agora chamada de X), nas quais os dirigentes rubro-negros recebem duras críticas por parte de torcedores. Os alvos dos protestos são o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel.

Gabigol, que dará uma mega festa de aniversário nesta quarta-feira (30), é alvo de muitas críticas nas redes sociais, mas há também quem veja espaço para reclamar dos dirigentes. Este é o tom do tuíte do usuário Felipe Oliveira, que citou um protesto que está sendo organizado para o mesmo dia e local da festa para afirmar, ironicamente: “E zero protesto contra Landim, Braz, Spindel e cia.”. Gabigol curtiu a mensagem.

Posteriormente, o camisa 10 rubro-negro também curtiu um tuíte da usuária Yanne Hellen, que afirmava ver Gabigol como um ‘bode expiatório’ para os problemas internos do Flamengo. Ademais, as críticas contra a festa do atacante serviriam para abafar uma série de problemas internos, de responsabilidade dos dirigentes. Posteriormente, Gabigol apagou as curtidas.

Entretanto, os prints com as mensagems viralizaram e causaram polêmica. De um lado, torcedores se colocaram contra Gabi. Alguns destacam a falta de timing para organizar uma festa em meio ao momento conturbado do clube, recentemente eliminado da Libertadores. Mas também há quem defenda o atacante, que tornou-se recentemente o sexto maior artilheiro da história do Flamengo.

