Na Seleção Sub-23, Ramon chama Kaiky para o lugar de Vitão

O técnico Ramon Menezes convocou o zagueiro Kaiky, do Almería, da Espanha, para a Seleção Brasileira Sub-23, nesta segunda-feira (28). Ele entra no lugar de Vitão, do Internacional, que se machucou no empate contra o Flamengo, no sábado, e acabou cortado. Assim, o substituto representará o país nos dois amistosos contra Marrocos, em setembro.

Kaiky, de 19 anos, ganha a oportunidade na Seleção após ser cortado do Mundial Sub-20. Curiosamente, ele estava na equipe, mas acabou sendo desfalque de última hora, também por uma lesão. Na altura, Jean Pedroso, então no Coritiba, foi seu substituto. Agora, herda o lugar deixado pelo defensor colorado.

A oportunidade para Kaiky na Seleção surge a pouco mais de um mês dos Jogos Pan-Americanos, que servirão como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. Ainda como parte do ciclo da Sub-23, a equipe canarinho jogará o Pré-Olímpico, em janeiro, na Venezuela. Só os dois melhores de classificam para as Olimpíadas e, aliás, o Brasil é o atual bicampeão da competição.

