Ingleses têm interesse na contratação de Welington, do São Paulo

O lateral-esquerdo Welington pode estar próximo de deixar o São Paulo rumo ao futebol europeu. Isso porque o Brentford, da Inglaterra, tem interesse na contratação imediata do jogador.

O clube inglês já apresentou, inclusive, uma proposta a Robson Ferreira, agente do atleta, que se reunirá nesta semana com o São Paulo para dar continuidade às tratativas. A informação é do canal TNT Sports Brasil.

O objetivo do Brentford é acertar a transferência de Welington antes do fim da janela de transferências – o período de registro das principais ligas europeias encerra na sexta-feira (1).

Em entrevista nesta segunda-feira, após o sorteio do mando de campo das finais da Copa do Brasil, o presidente Julio Casares afirmou que não venderá jogadores nesta janela.

O São Paulo ainda não tem a oferta em mãos, mas em caso de valores considerados altos, a posição da cúpula tricolor pode mudar. O clube, aliás, anda atento às investidas do exterior em alguns de seus principais ativos, como são os casos de Beraldo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, que também estão no radar internacional.

Welington, de 22 anos, vem se destacando como titular da equipe de Dorival Júnior na ausência de Caio Paulista, lesionado. Nesta temporada, ele se recuperou de uma lesão e já soma 18 partidas.