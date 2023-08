Corinthians pode se tornar brasileiro que mais eliminou argentinos na Sula

O Corinthians encara o Estudiantes nesta terça-feira (29), às 21h30, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o primeiro jogo na Neo Química Arena por 1 a 0, o Timão entra em campo por um empate. Contudo, o Alvinegro também pode alcançar uma marca histórica contra equipes argentinas no torneio continental.

Até hoje, o Timão conquistou três classificações e foi eliminado duas vezes contra equipes argentinas, na Sul-Americana. Se conseguir avançar na competição, o Corinthians empatará com o São Paulo, na quantidade de vezes que conseguiu despachar uma equipe do país vizinho.

Aliás, nesta edição de Copa Sul-Americana , as duas equipes já eliminaram argentinos. Pelas oitavas de final, o Corinthians avançou ao eliminar o Newell’s Old Boys. Por outro lado, o São Paulo despachou o San Lorenzo. Contudo, como o rival paulista encara a LDU nas quartas, o Timão pode igualar este feito.

Por outro lado, o Estudiantes também já está acostumado a enfrentar uma equipe brasileira. Nas oitavas da Sul-Americana, o time argentino despachou o Goiás, e ganhou o direito de encarar o Corinthians na competição.

Corinthians foi o 1º a eliminar um argentino na competição

Por fim, o Corinthians foi o primeiro brasileiro a eliminar um argentino na Sul-Americana em duelo contra o River Plate em 2005. Depois, só voltaria a se classificar em 2019 contra o Racing. Agora, o Alvinegro busca uma nova classificação para seguir com seu objetivo de um título nesta temporada. Com a eliminação da Copa do Brasil, o torneio continental virou prioridade dentro do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.