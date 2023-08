Adriano Imperador vira Youtuber e terá o ‘Imperacast’ em breve

O ex-jogador Adriano Imperador resolveu voltar para o mundo do futebol. No entanto, diferente de estar dentro das quatro linhas ou ali na beirada como treinador, o ex-atleta agora será Youtuber e terá um podcast. Adriano é o mais novo reforço do Canal Goat. O ídolo do futebol brasileiro, afinal, terá o “Imperacast” onde vai convidar amigos do futebol e da vida para bater papo, contar casos e histórias.

“Mal posso esperar para me conectar com meus fãs de uma nova maneira. O ‘Imperacast’ será um espaço onde poderemos compartilhar histórias, rir e discutir o futebol e a própria vida. É um novo capítulo para mim, e estou emocionado por embarcar nessa jornada com o Canal Goat”, disse Adriano ao ‘F5’, do UOL.

O primeiro programa, afinal, tem previsão de ir ao ar nas próximas semanas. A agência “MCASports” responsável pela carreira de Adriano Imperador que ficará responsável pela produção do podcast.

O Canal Goat foi lançado recentemente com a proposta de ser mais uma opção nas transmissões esportivas no Brasil. Recentemente, a empresa adquiriu os direitos de passar jogos da Liga da Arábia Saudita, Bundesliga, Copa Argentina, Série C do Brasileirão, e torneios de clubes da Conmebol.