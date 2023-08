Barcelona teria acordo para acertar com João Felix

O futuro do atacante João Felix está cada vez mais próximo de ser decidido. O português teria um acordo para ser o novo reforço do Barcelona. Hoje no Atlético de Madrid, o jogador não está mais nos planos Colchoneros e nunca escondeu a vontade de defender a equipe da Catalunha.

De acordo com o jornal ‘Record’, de Portugal, as duas partes já tem um principio de acordo. O único problema fica por conta dos problemas financeiros vividos pelo Barcelona. O time Culé busca negociar outros jogadores para abrir espaço para o português. O zagueiro Lenglet e o atacante Ansu Fati são os favoritos para deixar o clube.

No domingo (27), o presidente do clube, Joan Laporta, falou sobre os possíveis reforços para o Barcelona. O mandatário não admitiu as negociações com João Feliz, mas também não descartou a chegada do atacante.

“João Félix? Só têm de perguntar a Deco. O tema das contratações não está encerrado. Vamos tentar ter fair play’ suficiente para trazer mais do que um jogador”, disse Laporta.

Quatro anos se passaram e João Félix não se adaptou ao Atlético de Madrid. Recentemente, passou por um empréstimo curto no Chelsea, mas também não impressionou. Em julho deste ano, declarou seu interesse em vestir a camisa do Barcelona.

Nesta temporada, o Atlético de Madrid disputou três partidas pelo Campeonato Espanhol, incluindo um incrível 7 a 0 no Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, mas João Félix não entrou em campo, apesar de ter sido relacionado. Aliás, durante a partida contra o Granada, o atacante acabou sendo vaiado pela própria torcida no Estádio Cívitas Metropolitano.

