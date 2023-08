Ex-técnico do Botafogo crava título e justifica: ‘meio de campo mais forte’

O ex-treinador do Botafogo, Luís Castro, cravou, em conversa com o ex-jogador Neto, que o Glorioso será o próximo campeão brasileiro. E a razão, de acordo com o atual técnico do Al-Nassr é a força do meio campo da equipe.

Inicialmente, durante a apresentação do “Apito Final”, na TV Bandeirantes, Neto revelou uma conversa que teve com o antigo treinador do Glorioso.

“Eu fiz amizade com o Luís Castro, é um grande amigo de um amigo meu. Conversamos muitas vezes. Depois que ele foi embora do Botafogo, eu conversei com ele e ele falou para mim: “Neto, o Botafogo vai ser campeão”. Eu perguntei o motivo, e ele respondeu: “O meio-campo do Botafogo é o mais forte que eu já dirigi”, revelou.

O Glorioso faz ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Até agora, o time da Estrela Solitária tem 51 pontos na tabela, líder disparado da competição com 11 pontos de distância para o vice-líder Palmeiras. São 16 vitórias, três empates e duas derrotas.