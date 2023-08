São Paulo venceu nove jogos fora de casa nos últimos três anos no Brasileirão

A derrota do São Paulo para o América-MG, por 2 a 1, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro ainda é bastante sentida dentro do clube. Muito por conta de ser mais um revés fora de casa na competição. O Tricolor Paulista ainda não venceu nenhum jogo longe do Morumbi e pode fazer sua pior campanha como visitante na história do torneio de pontos corridos.

Até aqui são cinco empates e outras cinco derrotas na atual edição do torneio. O revés para o Coelho é sentido pela circunstância do jogo. Afinal, o América-MG é o lanterna da competição e estava com um jogador a menos no embate. Contudo, se pegarmos o retrospecto do São Paulo nos últimos três anos de Brasileirão, é possível enxergar um péssimo desempenho da equipe longe do Morumbi.

O time conquistou apenas nove vitórias nos últimos três Brasileirões em 2021, 2022 e 2023. No ano passado, a equipe obteve cinco triunfos como visitante, enquanto no anterior, foram quatro. Neste período, o Tricolor disputou 48 partidas.

O São Paulo também corre sérios riscos de fazer sua pior campanha fora de casa desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Afinal, as piores marcas aconteceram em 2010, 2017 e 2021, com quatro vitórias. A campanha é tão ruim, que o torcedor começou a dizer que a equipe trabalha apenas como ”home office”.

Dorival busca melhorar o São Paulo fora de casa

Aliás, o técnico Dorival Júnior admitiu que a equipe precisa melhorar o desempenho como visitante. Além disso, o treinador também classificou a campanha da equipe fora de casa como ”inaceitável”.

“Procuramos a condição ideal para termos o mesmo rendimento. É preocupante, porque dentro de casa nossa força é impressionante. Dizer que é só por estarmos em casa não pode ser. Hoje tínhamos que nos sentir em casa, o numero que torcedores que trouxemos aqui foi impressionante e poderíamos ter dado uma resposta um pouco melhor. Infelizmente, deixamos a desejar coletivamente e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é inaceitável uma situação como essa”, comentou.

Por fim, a próxima oportunidade do São Paulo conseguir a primeira vitória fora de casa acontecerá no dia 13 de setembro, quando encara o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro. Antes disso, o Tricolor encara a LDU, pela Sul-Americana e o Coritiba, pelo torneio nacional. Ambos os jogos acontecem no Morumbi.

