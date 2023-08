Capitão do Newcastle se envolve em briga com gangue

Jamaal Lascelles se envolveu em uma polêmica na madrugada de domingo (20). O capitão do Newcastle, afinal, acabou sendo surpreendido por uma gangue na saída de um balada na Inglaterra. O zagueiro estava acompanhado do irmão e de um amigo.

A briga aconteceu na Westgate Road, no centro de Newcastle. O amigo do zagueiro, aliás, ficou inconsciente na briga e precisou ser encaminhado para ambulância. O irmão do jogador, inclusive, recebeu uma cotovelada na garganta e também ficou machucado. A informação é do Daily Mail.

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DM pic.twitter.com/cvm2ER4osP

— NUFC HQ (@NUFC_HQ) August 28, 2023