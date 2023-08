Vestiário do Botafogo após vitória tem festa para o retorno de Tiquinho

Após a 11ª vitória em 11 jogos no “tapetinho” do Estádio Nilton Santos, o Botafogo vive em lua de mel com a torcida e dentro do vestiário. O clube publicou mais uma vez um conteúdo com os bastidores do 3 a 0 sobre o Bahia, no domingo, e a empolgação foi grande. Da energia caótica de Di Placido, que nem jogou, à festa para a presença de Tiquinho Soares, os jogadores celebraram mais um passo a caminho do título.

Antes de a bola rolar, palavras de motivação e concentração tomaram conta. Afinal, um eventual tropeço combinado a um triunfo do Palmeiras poderia derrubar a vantagem na liderança do Brasileirão para oito pontos. Depois, foi só alegria. Sob chuva e frio no Rio de Janeiro, o lateral Hugo foi muito celebrado pela atuação e ótima assistência para o gol de Luis Henrique.

O artilheiro da noite, Diego Costa, aliás, também recebeu carinho do grupo por balançar as redes duas vezes. Novamente sem sofrer gol, o sistema defensivo brilhou, e o Victor Cuesta brincou com os três pontinhos que recebeu na cabeça após dividida.

TIQUINHO REAPARECE

Em fase final de recuperação da lesão no joelho esquerdo, Tiquinho esteve no gramado e no vestiário do Nilton Santos. Como voltou a treinar no campo, por sinal, a notícia da evolução do artilheiro fez os companheiros cantarem a música que diz “tá chegando a hora”, em alusão à possibilidade da utilização do camisa 9 no clássico contra o Flamengo, sábado à noite, ao menos, no banco de reservas.

E ainda teve John Textor. Afinal, em rápida visita ao Botafogo, o CEO da SAF não perdeu a chance de ir ao estádio ver a festa de quase 40 mil pessoas, com direito a bandeirão 3D. Na saída dos jogadores, encarou a chuva para cuprimentar um por um pela vitória.