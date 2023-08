Santos somou quatro dos 30 pontos disputados como visitante

A campanha ruim do Santos no Campeonato Brasileiro passa muito por seu desempenho fora de casa. Nesta edição do torneio de pontos corridos, o Peixe somou apenas quatro dos 30 pontos possíveis na condição de visitante. Justificando o motivo do Alvinegro Praiano estar brigando contra o rebaixamento.

Dos dez jogos disputados fora de casa no Brasileirão, o Santos acumula oito derrotas, um empate e apenas uma vitória, obtendo um aproveitamento de 13,3%. O único triunfo aconteceu contra o Vasco, em São Januário. Deivid Washington, que já não faz mais parte do elenco santista, balançou as redes naquela partida.

Contudo, os outros jogos foram decepcionantes para o torcedor santista. Afinal, o Peixe perdeu para Grêmio, Cruzeiro, Bragantino, Cuiabá, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense e Fortaleza, fora de casa. Além disso, o Alvinegro Praiano ainda soma um empate sem gols contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Na campanha como visitante, portanto, o Santos marcou apenas três gols e sofreu um total de 19. O desempenho preocupa, já que o Peixe ainda tem mais nove jogos para disputar longe da Vila Belmiro.

A mudança do desempenho e, principalmente, dos resultados fora da Vila Belmiro será importante na briga do Peixe contra o rebaixamento. A equipe treinada por Diego Aguirre tem confrontos importantes como visitante na competição, como contra América-MG, Bahia, Internacional e Goiás. Para querer evitar seu primeiro rebaixamento na história, o Santos precisa começar a reagir como visitante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.