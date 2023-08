Palmeiras pode bater recorde defensivo na era Abel Ferreira

O Palmeiras encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Verdão pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim avança para a semifinal, já que venceu na ida por 4 a 0. Contudo, o Alviverde tem um motivo para manter a baliza zerada neste embate contra os colombianos.

Isso porque se o Palmeiras não sofrer gols contra o Deportivo Pereira, chegará ao sexto jogo seguido sem sofrer gols. Esta seria uma marca inédita desde que Abel Ferreira chegou ao clube, em 2020. Contra o Vasco, no domingo (27), o Verdão chegou a quinta partida com a baliza zerada e igualou seu recorde defensivo. Além do Cruz-Maltino, o Alviverde também não foi vazado contra Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá e o próprio Deportivo Pereira.

“Defensivamente, é sempre bom não sofrer gol. É o quinto jogo seguido. Isso nos dá confiança. As tarefas estão bem definidas, e depois vem a capacidade de cada um, a técnica defensiva para ganhar seus duelos. Estamos em um bom momento no aspecto defensivo, e queremos continuar”, disse Abel Ferreira, após o jogo contra o Vasco.

Essa é a melhor sequência palmeirense no ano, no que diz respeito à defesa. A maior, antes dela, tinha sido de três jogos sem levar gol. O Verdão sofreu 40 gols na temporada, Em contrapartida, já balançou a rede em 94 oportunidades. Contudo, o Verdão quer se manter com uma defesa impecável e manter o sonho do tetracampeonato da Libertadores vivo.

