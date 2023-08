PSV x Rangers: onde assistir, horário e escalações

PSV e Rangers disputam por uma vaga na fase de grupos na principal competição de clubes do mundo e prometem protagonizar um duelo recheado de emoções. As equipes, afinal, se enfrentam nesta quarta-feira (30/8), às 16h (de Brasília), no Phillips Stadion, pelos playoffs da Champions League. Na ida, 2 a 2. Assim, quem vencer avança. Mas novo empate, pênaltis.

Onde assistir

Os canaisTNT Sports e HBO Max transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o PSV

O time conseguiu um empate por 2 a 2 no jogo de ida. Assim, precisa da vitória dentro de casa para se classificar. A equipe, inclusive, não jogou no último fim de semana para descansar. Portanto, Peter Bosz teve tempo livre para treinar os jogadores antes da partida. Aliás, vale lembrar que Andre Ramalho, Oliver Boscagli, Armando Odispo, Patrick van Aanholt, Mauro Junior e Frederik Oppegard estão lesionados e serão desfalques em campo.

Como chega o Rangers

O treinador Michael Bale provavelmente promoverá surpresas na escalação. Afinal, Steven Davis, John Lundstram, Roofe, Tom Lawrence e Nnamdi Ofoborth seguem lesionados. No entanto, Ridvan Yilmaz retornou aos treinamentos e Jack Ryan deve ser utilizado novamente como titular.

Também nesta quarta-feira rolam mais dois jogos dos playoffs da Champions. FC Copenhague/DIN x Rakow/POL (na ida, Copenhague 1 a 0); AEK/GRE x Antwerp /BEL (na ida, Antwerp 1 a 0).

PSV x Rangers

Jogo de volta das playoffs da Champions League

Data: 30/8/2023, às 16h (Horário de Brasília)

Local: Phillips Stadion, Eindhoven (HOL)

PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Schouten e Dest; Veerman e Sangare; Bakayoko, Saibari e Lang; De Jong. Técnico: Peter Bosz.

RANGERS: Butland; Tavernier, Goldson, Souttar e Barisic; Raskin, Jack e Cifuentes; Cantwell, Sima e Dessers. Técnico: Michael Bale.

Árbitro: José María Sánchez (ESP)

Auxiliares: Pau Cebrián Devís e Iker De Francisco Grijalba (ESP)

VAR: Ricardo De Burgos (ESP)

