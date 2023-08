Corinthians estipula preço para vender Yuri Alberto

O Corinthians recusou nesta segunda-feira (28), uma proposta do West Ham pelo atacante Yuri Alberto. Os ingleses estavam dispostos a desembolsar R$95 milhões (por 60% dos direitos econômicos) para finalizar o negócio. Contudo, a pedida não agradou o Timão, que estipulou um preço para negociar o jogador.

O Alvinegro está disposto a abrir conversas pelo centroavante, se receber uma proposta de R$ 132 milhões. Como o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, o clube não está disposto a ceder seu artilheiro, se não for por um valor vantajoso. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Samir Carvalho.

Yuri Alberto está no Corinthians em definitivo desde o começo da temporada. Para ter o centroavante, o Timão envolveu diversos atletas para comprar metade dos seus direitos. O Alvinegro cedeu Robert Renan, Du Queiroz e Gustavo Mantuan para o Zenit e ficar com o jogador. Contudo, os outros 50% dos direitos econômicos do atleta ficaram com o time russo.

O centroavante estava disposto a defender o West Ham apesar do Corinthians recusar a proposta. O camisa 9 entende que seria uma boa, principalmente, pelo fato de sofrer críticas de grande parte da torcida do Corinthians. Contudo, como o Timão acertou a saída de Róger Guedes, Adson e Murillo recentemente, uma nova saída está descartada.

O jogador se tornou o artilheiro do Corinthians em 2023, desde que Róger Guedes deixou o clube para jogar no Qatar. Mas são 10 gols em 45 partidas. Ele esteve em campo em 28 oportunidades desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que soma 32 jogos.

