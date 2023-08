Soteldo evolui em sua recuperação e anima o Santos

O atacante Soteldo evoluiu na recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo e animou os santistas. Ele se lesionou durante o treino do Santos deste sábado (26), no CT Rei Pelé, e não encarou o Atlético-MG, no domingo (27), pelo Brasileirão. Contudo, existe a expectativa que o jogador retorne para o confronto decisivo contra o América-MG, no dia 3 de setembro, na Vila Belmiro.

Exames descartaram, ainda no sábado, uma lesão ligamentar. Nesta segunda-feira (28), o camisa 10 deu continuidade ao tratamento dentro da academia do CT. O inchaço diminuiu, mas persiste. Nesta terça-feira (29), o elenco santista ganhou folga, mas Soteldo esteve presente no CT Rei Pelé para tratar sua lesão. O camisa 10 faz tratamento em três períodos e será reavaliado diariamente até o duelo contra o América-MG.

Nas redes sociais, Soteldo publicou foto do tornozelo, já com uma proteção no local. Ele tratou de tranquilizar os torcedores e negou que o choque com o goleiro Vladimir tenha sido o motivo da lesão.

“Graças a Deus não foi nada grave, daqui a pouco estou de novo no campo. Eu torci sozinho, não acreditem o que as pessoas falam. Meu companheiro Vladimir não fez nada”, escreveu.

Após ser reintegrado ao elenco alvinegro, Soteldo se tornou peça-chave na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com 21 pontos, o Santos aparece em 17º lugar na tabela. Um triunfo pode tirar a equipe do Z4 em caso de combinação de resultados, como tropeços de Bahia e Goiás na rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.