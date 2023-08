Fifa pode punir Luis Rubiales por até 15 anos

A Fifa iniciou uma investigação aberta contra Luis Rubiales e estuda aplicar uma punição severa. O presidente da federação espanhola, afinal, pode ser banido por até 15 anos em virtude do beijo praticado em cima de Jenni Hermoso, jogadora da Espanha. A informação é do jornal inglês “Daily Mail”.

Caso seja condenado, Luis Rubiales ficaria impossibilitado de exercer qualquer tipo de cargo no futebol. A punição de 15 anos, inclusive, é a pena máxima prevista pelo Código Disciplinar. A entidade alega que houve uma violação do profissional em pelo menos dois artigos da instituição.

Punição da Fifa

A entidade já puniu Luis Rubiales por 90 dias, mas quer aplicar uma punição mais rigorosa. A Fifa, afinal, fez diversas campanhas em favor das causas femininas no decorrer da Copa do Mundo. A federação, assim, espera passar uma mensagem clara depois do episódio.

O incidente aconteceu depois do título da Espanha na Copa do Mundo. Na entrega das medalhas, Luis Rubiales praticou um beijo sem consentimento em Jenni Hermoso, meia da Seleção Espanhola. A jogadora não gostou da atitude e cobrou punições ao dirigente.

Luis Rubiales recebeu duras críticas em virtude do seu comportamento no evento. O presidente, aliás, se mostrou arrependido e publicou um vídeo pedindo desculpas pelo ato. O dirigente, no entanto, deverá ser penalizado por conta da atitude.

