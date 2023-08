Brasileirão Feminino: CBF define datas e horários das finais

A Confederação Brasileira de Futebol definiu nesta terça-feira (29), as datas e horários das finais do Brasileirão Feminino. A primeira partida da decisão acontece no dia 7 de setembro, uma quinta-feira, às 16h20 (de Brasília). A partida decisiva será disputada no domingo seguinte, no dia 10, às 16h. Corinthians, Santos, São Paulo e Ferroviária ainda brigam pelo título.

O Corinthians abriu vantagem diante do Santos, no jogo de ida. Em partida disputada na Vila Belmiro, o Timão não tomou conhecimento e venceu por 3 a 0. A partida de volta está marcada para este sábado (02), às 16h, no Parque São Jorge, casa alvinegra na competição.

Por outro lado, a Ferroviária também saiu na frente no confronto contra o São Paulo. Vitória por 3 a 1 em partida realizada no Bruno José Daniel, em Santo André. O duelo de volta também acontece no sábado, às 16h, em Araraquara.

Se confirmada a final entre Corinthians e Ferroviária, a decisão reunirá os dois maiores campeões do Brasileirão Feminino. O Timão tem quatro taças, enquanto a equipe de Araraquara soma dois títulos. Por outro lado, o Santos conquistou o torneio em 2017. Por fim, o São Paulo sonha com um título inédito na categoria.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.