Internacional x Bolívar/BOL, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 17h30

O Internacional pode se tornar o primeiro brasileiro classificado para a semifinal da Libertadores-2023. Depois de vencer o Bolívar/BOL na ida, em La Paz, por 1 a 0, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília) jogará num Beira-Rio lotado precisando apenas do empate para garantir vaga na próxima fase, contra Olimpia ou Fluminense. Trata-se de um jogo imperdível. Para não perder nada deste duelo, confira a supercobertura que a “VOZ DO ESPORTE” preparou para você. A transmissão começa bem antes, às 17h30, com um pré-jogo completo, sob o comando de Christian Rafael.