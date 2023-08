Arma ofensiva, Hugo evolui e acirra briga posição com Marçal no Botafogo

Em meio à brilhante campanha do Botafogo, um jogador tem se destacado cada vez mais sob o comando do português Bruno Lage. Trata-se do jovem Hugo, que mostra bons números ofensivos e prova ter credenciais para acirrar a briga pela titularidade na lateral esquerda. Diante do Bahia, o jogador foi responsável pela ótima assistência para Luis Henrique, que driblou Marcos Felipe e marcou um golaço no Nilton Santos.

No momento, Marçal se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está fora de combate. Hugo, por sua vez, foi titular de três das últimas quatro partidas do Alvinegro e tem dado conta do recado. Ele aproveitou o espaço maior na Copa Sul-Americana e já marcou até um gol, contra o Guaraní-PAR. Antes visto como uma promessa, o jogador de 21 anos já ganhou a confiança e elogios dos torcedores nas redes sociais.

Números de Hugo no Brasileirão e Sul-Americana:

Jogos: 16

Gol: 1

Assistências: 2

Desarmes: 42 (2.7 por jogo)

Cruzamentos certos: 9 (0.6 por jogo)

Fonte: Footstats

CAPITÃO, MARÇAL TEM MORAL

O que ainda mantém Marçal como dono da posição é sua força física e desempenho defensivo. Além disso, é um dos líderes do grupo, tanto que é capitão da equipe desde o começo da temporada. Aos 34 anos, o camisa 16 fez carreira na Europa e, por sinal, trabalhou com o técnico Bruno Lage no Wolverhampton, da Premier League. Só que as contantes lesões vem atrapalhando sua sequência no segundo semestre.

A post shared by CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr)

Lage, aliás, prega cautela no aproveitamento dos jogadores jovens e sempre cita Hugo ao lado de outras joias, como JP Galvão, Matheus Nascimento, Janderson, além dos “importados” Segovinha, Diego Hernández e o recém-chegado lateral Mateo Ponte, todos sub-23.

Entre os epecialistas, soo estranha, inclusive, a ausência de Hugo na Seleção Olímpica convocada por Ramon Menezes recentemente. Afinal, o jogador vem tendo bastante rodagem e defende o líder isolado do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.